BAL DES TORDUS // LE COUVENT-ROUBAIX Le couvent Roubaix Roubaix, jeudi 28 mars 2024.

BAL DES TORDUS // LE COUVENT-ROUBAIX On vous présente la première édition du Bal des Tordus Jeudi 28 mars, 18h00 Le couvent Roubaix Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T18:00:00+01:00 – 2024-03-28T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T18:00:00+01:00 – 2024-03-28T23:00:00+01:00

Nous avons l’immense joie de vous convier à la première édition du Bal des Tordus, un ch’ti Baloche 100 % inclusif, 100 % humain, 100 % festif !

Le Bal des Tordus aimerait mettre en lumière l’invisible par la fête et la bonne humeur.

Boire, Vivre, Manger

Feel For Passion

Un projet qui nous tient à cœur et qui sera l’occasion de sortir d’un cadre institutionnel lors d’un événement festif et convivial que l’on voudrait régulier, un espace où les personnes en situation de handicap, isolées, marginalisées et fragilisées trouveront un refuge, au cœur du Couvent-Rbx et auprès de son équipe ✨

Le programme :

– 18h00 : Cocktail d’accueil

– 18h30 : Karaoké

– 19h00 : Initiation à la danse et aux mouvements

– 19h30 : DJ set Caroll

– 23h00 : Fin de l’événement

DJ CAROLL (Lille-DUMOOVE DUGROOVE)

DJ originaire de Lille passionnée par la fusion musicale, profondément imprégnée du groove sous toutes ses formes (funk, afro, jazzsoul, hip-hop, break), explore de manière incessante de nouvelles sonorités « groovy globales » depuis plus de 30 ans ! Adepte de la collection de vinyles, ses sets de DJ éclectiques sont marqués par des rythmes variés, agrémentés de perles rares de sa collection et des dernières créations d’artistes émergents. Elle jongle entre le vinyle et le numérique pour nous entraîner dans une cadence envoûtante.

=> Son DJ ADN : la connexion sociale !

=> En outre, Caroll s’investit activement pour promouvoir la bienveillance envers les artistes féminines et a instauré le mouvement « WOMEN ARE FUNKY », visant à les soutenir et les mettre en lumière !

(Caroll a assuré les aftershows de : Omar Sosa, Seun Kuti, Melingo, Fred Wesley, Shantel et beaucoup d’autres artistes…)

Instagram : https://www.instagram.com/carolldeejee_/

Facebook : https://www.facebook.com/dumoove.dugroove (Caroll Deejee)

Mixcloud : https://www.mixcloud.com/dumoove-dugroove/

Date : Le 28 Mars

⏰ Heure : 18h – 23h

Lieu : Couvent-Roubaix, 128 Boulevard de Strasbourg, 59100 Roubaix

️ 1 rue Ampère, 59100 Roubaix

Ⓜ️ Eurotéléport

L4 arrêt Galon d’eau

L8 arrêt Visitation

️ INSCRIPTION : L’évènement est gratuit mais n’hésitez pas à vous inscrire pour valider votre inscription.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvY1KGewXUS3RJvkPV_S8UpkXlh5cVij-E1iWFBwvGhGtIog/viewform?usp=sf_link

ou

https://shotgun.live/events/le-bal-des-tordus

Nous vous attendons pour partager ce moment privilégié avec vous, et rendre cette première édition mémorable !!

Le couvent Roubaix 1 rue Ampère, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « Hello@lecouvent-roubaix.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/events/le-bal-des-tordus »}, {« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvY1KGewXUS3RJvkPV_S8UpkXlh5cVij-E1iWFBwvGhGtIog/viewform?usp=sf_link »}] [{« data »: {« cache_age »: 60, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@carolldeejee_) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/249055225_162998689382292_3681321343349438791_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=6xgKHqnsT8sAX-jEPSN&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfCuXbJt4lNEMrbS_f_pyuqi4Pw-OPCmnos8nXSnus4Dmw&oe=65C62C5E », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/carolldeejee_/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/carolldeejee_/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/dumoove.dugroove »}, {« link »: « https://www.mixcloud.com/dumoove-dugroove/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Formulaire d’inscription pour la soiru00e9e du Bal des Tordus. Jeudi 28 mars 2024, de 18h u00e0 23h. Le Couvent, 128 Boulevard de Strasbourg 59100 Roubaix. », « type »: « rich », « title »: « BAL DES TORDUS », « thumbnail_url »: « https://lh5.googleusercontent.com/ARuCsONGModEWviswld6IQsuxuGrRidwHWOgqqvzC5Lebu6bXQl-2uUttrHDwVFkFvd4BbVdyFg=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvY1KGewXUS3RJvkPV_S8UpkXlh5cVij-E1iWFBwvGhGtIog/viewform?usp=sf_link&embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 1375}}, « messages »: [« You may also change height by appending &_height= to the URL itself. »], « html »: «

« , « provider_name »: « Google Docs », « height »: 1375}, « link »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvY1KGewXUS3RJvkPV_S8UpkXlh5cVij-E1iWFBwvGhGtIog/viewform?usp=sf_link »}, {« link »: « https://shotgun.live/events/le-bal-des-tordus »}]

Le couvent roubaix

Thibault Jonckheere