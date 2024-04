Au mois d’avril au Couvent ! Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement, jeudi 4 avril 2024.

Venez découvrir les propositions variées du Couvent !

Le Couvent est un lieu culturel hybride ouvert toute l’année au public. C’est à la fois une cité d’artistes avec ses espaces de recherches et d’expositions -, une programmation d’évènements et d’ateliers, des projets menés avec les habitant.es et près de 2 hectares de jardins préservés ouverts à tou∙tes∙s.

Autrement dit, on y produit, on y rencontre, on y flâne.



Pour le mois d’avril



• 4 avril

Vernissage High Ailleurs + Dj set Goldie B

High Ailleurs, première exposition 2o24 dans la chapelle, réunira les travaux de Juliet Airaudi, Simoneloo Ceramics, le studio Coup de Soleil et BAM Studio. La soirée sonnera également le premier dj set de l’année avec le retour de Goldie B.



• 7 avril

Mirabilis Festival du Cinéma Fantastique

Pensé comme un espace de partage et d’inventivité autour du cinéma fantastique, MIRABILIS, le festival du Cinéma Fantastique tiendra sa première édition les 6 et 7 avril au Gyptis et au Couvent.



• 24 avril

Le 53 rue de Crimée fait peau neuve !

Juxtapoz a le plaisir de vous convier à l’inauguration de la nouvelle fresque rue de Crimée réalisée par l’artiste Zeklo. Projet au long court mené en partenariat avec Familles en Action, Habitat Marseille Provence et Shabba! Radio.



• 28 avril

Vide Grenier de Printemps

Avril, et son traditionnel vide grenier de printemps au Couvent. Cette année encore, une cinquantaine de participant∙es prendront leur quartier sur les terrasses et vous proposeront objets, vaisselles, meubles, et autres curiosités.





Tous nos évènements sont gratuits et ouverts à tou∙tes∙s.

Le Couvent est ouvert

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h 19h3o

Samedi et dimanche 12h 19h3o

(horaires hors programmation et soirées)

Restauration et buvette sur place (services de restauration de 12h à 14h et de 18h à 22h30, et buvette de 12h à 14h et de 17h à 22h30) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-30

Couvent Levat 52 Rue Levat

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

