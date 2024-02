Rando pique-nique Istres entre-ville et nature Office de Tourisme d’Istres Istres, mercredi 15 mai 2024.

Découvrez la ville médiévale d’Istres et ses étangs, lors d’une randonnée périurbaine, accompagnée par Elodie, guide conférencière. Une randonnée commentée, entre patrimoine naturel et historique, avec une pause repas aux accents provençaux

Vous remontez le temps à la découverte des vestiges préhistoriques de l’oppidum du Castellan, vous connaitrez les richesses de notre bel étang de Berre, une des plus grandes lagunes salées et vous plongez dans le passé médiéval de notre ville en traversant le centre historique et ses ruelles.



Une randonnée guidée riche d’enseignements sur un parcours de 5 km pour découvrir Istres, ville de Provence par excellence.



Une pause repas avec pique-nique du restaurateur istréen Le Petit Café sur la thématique provençale, avec des produits locaux et frais se fera sur la plage de la Romaniquette. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 10:00:00

fin : 2024-05-15 14:00:00

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

