Dancing Plague + Mvtant Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, mercredi 29 mai 2024.

Rendez-vous au Molotov le 29 mai avec Dancing Plague + Mvtant en concert.

Au programme de la soirée



• Dancing Plague

[Darkwave USA]



Dancing Plague de Portland, Oregon, produit une musique dark electronic d’une intensité sourde, mais étonnamment émotionnelle. Depuis la naissance du projet solo en 2015, Dancing Plague a sorti quatre albums et quatre EP, les consolidant dans le monde de la darkwave et de la body music.



« Dancing Plague s’est taillé une place de choix sur la scène de la dark electronic music. Au fil des ans, le groupe est devenu une présence solide, marquant son empreinte avec une fusion distinctive des genres EBM, gothique, industriel et synth. »

Furio Magazine



• Mvtant

[Electronic Body Horror USA]



Mvtant a été créé à l’automne 2016 en tant que projet industriel sur cassettes des lignes motorik pulsent à partir de synthétiseurs analogiques et numériques basiques, tandis que des chaînes et des cris samplés à partir de cassettes VHS sur des machines 12 bits fournissent des textures cauchemardesques.

En plus des artistes classiques du post-punk, de l’industriel et de l’ebm, Mvtant est fortement influencé par les films d’horreur et de science-fiction, les animes, la littérature et les romans graphiques.



Le son est à la fois familier et nouveau, cacophonique et mélodique, inconfortable et agréable, comme les couleurs violentes qu’une tête de magnétoscope miteuse projette en scanlines sur un téléviseur à tube, douloureuses à regarder, mais étonnamment vives et captivantes.



La première sortie de Mvtant, Gore+Mirrorshade, est composée de deux EP, créés en 2016 et 2018, qui ont été remixés et masterisés sur vinyle en 2021. Low Culture + Metal Bodies, une collection de remixes et de reprises, est sortie en 2023, et le premier album, Electronic Body Horror, est prévu pour début 2024. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 20:30:00

fin : 2024-05-29

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Dancing Plague + Mvtant Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-06 par Ville de Marseille