Découverte du feutrage artisanal aux Ateliers Octopodes 31 mars – 2 avril Ateliers Octopodes

Les Ateliers Octopodes, tiers lieu créatif d’ateliers partagés, vous accueillent de nouveau pour les Journées Européennes des Métiers d’Art.

Cette année, venez découvrir le travail d’une feutrière et d’une photographe invitée.

Vendredi 31 mars, de 14h à 17h : portes ouvertes à l’atelier Feutrée : venez rencontrer Zoé, feutrière depuis 2012, qui vous expliquera le processus du feutrage de la laine en répondant à vos questions et à travers des démonstrations de feutrage à l’eau et au savon

Samedi 1er avril :

– A 10h et à 11h : Initiation au feutrage de la laine via la réalisation d’une petite fleur feutrée (Durée 45 minutes, pour toute tranche d’âge à partir de 5 ans. Participation demandée de 15€ par personne)

– De 14h à 18h : portes ouvertes et démonstration de feutrage d’un chapeau en laine mérinos

Dimanche 2 avril :

– De 9h30 à 12h : Atelier Cyanotype sur verre : Le cyanotype est l’une des plus anciennes techniques de tirage photographique de l’Histoire. En compagnie de Célia FREYBURGER, photographe à l’Atelier de l’Oubli Temps, découvrez le procédé du cyanotype sur verre ! (sur réservation, 65€)

– De 14h à 18h : Atelier d’initiation au feutrage de la laine via la réalisation d’un pingouin en laine feutrée (Sur réservation, atelier pour adulte ou enfants à partir de 10 ans, 50€)

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Laine feutrée art textile

Léo Violland