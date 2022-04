Atelier-rencontre musical pour petits et grands Orangerie du Parc de Bagatelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier-rencontre musical pour petits et grands Orangerie du Parc de Bagatelle, 22 mai 2022, Paris. Atelier rencontre musical avec le créateur et compositeur Bastien David le 22 mai à l’Orangerie du Parc Bagatelle.

Date et horaire exacts : Le dimanche 22 mai 2022

de 11h00 à 12h30

gratuit Au cours d’un atelier familial et intergénérationnel, Bastien David racontera la genèse de son nouvel instrument de musique microtonal, le Métallophone (la conception, la fabrication, la notation et la composition). Puis un temps pour jouer ! Les personnes présentes (enfants, adolescents et adultes), pourront tester les 216 lames d’acier composant le clavier de cet instrument de percussion de 15 mètres de circonférence. A 15H00, la compagnie de percussionnistes dédiée au Métallophone, jouera la première œuvre créée pour cet instrument : « Les Métamorphoses ». Cet évènement se déroulera en plein air sous réserve des conditions climatiques. Avec : Bastien David (créateur et compositeur) Orangerie du Parc de Bagatelle Grille d’Honneur, allée de Longchamp Paris 75016 Contact : https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/ 01 58 40 66 58 https://www.facebook.com/lesmusicalesdebagatelle https://twitter.com/FondationBP https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/la-programmation/billetterie/ Réserver

