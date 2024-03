ATELIER APERO-HISTOIRE LA CAFETIERE Aurignac, mercredi 20 mars 2024.

2ème rendez-vous pour cet mensuel à La Cafetière. A découvrir pour les amoureux de la région…

Fêtes locales, traditionnelles ou de terroir, coutumes, personnages et ambiances typiques, ou fêtes plus modernes… les occasions de » célébrer » ne manquent pas en Occitanie !

Fête de la Saint Jean, Noël, Carnaval, Épiphanie, Pâques, Mounjetade, ou encore Saint Patrick ou… Fête du cochon ?

Un nouveau rendez-vous avec Matiu Fauré et avec qui souhaite partager ce moment, dans une ambiance (toujours) décontractée. Un moment d’échange convivial sur l’histoire, l’origine, et la richesse de ces rassemblement sur le territoire ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 19:00:00

fin : 2024-03-20

LA CAFETIERE 26 rue Saint Michel

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com

