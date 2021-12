Le BlancLe Blanc Le Blanc Le Blanc Indre, Le Blanc Adieu corsets et falbalas, la mode entre les deux guerres Le Blanc Le Blanc Le BlancLe Blanc Catégories d’évènement: Indre

Le Blanc

Adieu corsets et falbalas, la mode entre les deux guerres Le Blanc Le Blanc, 20 janvier 2022, Le BlancLe Blanc. Adieu corsets et falbalas, la mode entre les deux guerres Le Blanc Le Blanc

2022-01-20 18:00:00 18:00:00 – 2022-01-20

Le Blanc Indre Le Blanc Indre BP 208 Mairie Le Blanc La guerre 14/18 a bouleversé la société et imposé aux femmes des vêtements pratiques pour remplacer les hommes au travail. Les cheveux et les jupes raccourcissent.

Les vêtements sont conçus pour le travail, le sport et la danse durant les Années Folles. La Haute-Couture s’illustre avec de grands noms : Madeleine Vionnet, Jeanne Lanvin, Chanel.

La confection s’organise en grands ateliers, mais les « petites couturières » sont légion. Conférence sur le thème de l’histoire du costume par Francine Le Brun. uipb@orange.fr +33 2 54 37 24 32 http://www.uipb.org/ La guerre 14/18 a bouleversé la société et imposé aux femmes des vêtements pratiques pour remplacer les hommes au travail. Les cheveux et les jupes raccourcissent.

Les vêtements sont conçus pour le travail, le sport et la danse durant les Années Folles. La Haute-Couture s’illustre avec de grands noms : Madeleine Vionnet, Jeanne Lanvin, Chanel.

La confection s’organise en grands ateliers, mais les « petites couturières » sont légion. NR36

Le Blanc Le Blanc

dernière mise à jour : 2021-12-04 par Destination Brenne

Détails Catégories d’évènement: Indre, Le Blanc Autres Lieu Le Blanc Le Blanc Adresse Ville Le BlancLe Blanc lieuville Le Blanc Le Blanc