AADI Concert « Salon de Musique »Duo Hindoustanie Siège AADI, 41, quai de Léon Morlaix, samedi 20 avril 2024.

Ragini SHANKAR , jeune indienne virtuose de violon , poursuit une trajectoire héritée de sa

grand mère légendaire N.RAJAM et sa mère Sangeetha SHANKAR. Avec sa soeur cadette

Nandini, elles ont joué ensemble en de nombreuses occasions, notamment en France (

Théâtre de la Ville). C’est la grand-mère N.RAJAM qui a introduit en Inde du nord ( hindoustanie)

le violon, à l’origine apporté par la colonisation britannique en Inde du sud ( carnatique) , et qui

est joué la volute tournée vers le bas. Ragini SHANKAR perpétue et développe le mode « gayaki »

, tradition plus vocale. Mais est ouverte à des expériences contemporaines et fusion, comme

avec Thierry PECOU et Guillaume RENAUD.

Talentueuse et très ouverte, Ragini parle français et se prête volontiers à un dialogue avec le

public.

Tristan AUVRAY, tablaïste, est un partenaire régulier et apprécié de AADI.

Issu d’une famille de musiciens, il suit un parcours classique au conservatoire en violon.

Fixé sur la musique indienne depuis 1998, il suit une formation de percussionniste avec le

maître du tabla de Calcutta Pandit Shankar Ghosh. Depuis plusieurs années, il est

l’accompagnateur favoris de nombreux musiciens indiens en tournée en France. Il a pu se

présenter a de nombreux festivals européens sur la culture indienne et le yoga en tant que

tablaïste. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:30:00

fin : 2024-04-20

Siège AADI, 41, quai de Léon Manufacture, Cour des artistes

Morlaix 29600 Finistère Bretagne contact@aadi-mx.org

