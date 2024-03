Yaouankiz Semaine de la Jeunesse Pont-Croix, lundi 27 mai 2024.

Yaouankiz Semaine de la Jeunesse Pont-Croix Finistère

Durant toute la semaine, différentes actions vont être mises en place pour la jeunesse du Cap sur tout le territoire exposition, olympiades, interventions en milieu scolaire… Cette semaine se conclura par deux temps forts sur Pont-Croix.

Le premier, le vendredi soir, dans une ambiance festive, les jeunes (et leurs familles) pourront profiter d’ateliers artistiques menés par des associations et artistes capistes, s’amuser avec des jeux XXL de la ludothèque, et danser jusqu’au bout de la nuit ! Le deuxième temps, se déroulera le samedi après-midi, axé autour du jeu sous toutes ses formes de société, vidéo, XXL, en extérieur… toute la famille est invitée à s’amuser ! Des animations seront proposées en parallèle ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-27

fin : 2024-06-01

Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne jeunesse@laobra.bzh

L’événement Yaouankiz Semaine de la Jeunesse Pont-Croix a été mis à jour le 2024-03-11 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz