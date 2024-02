Tout savoir ou presque sur le climat ! Conférence Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest, mardi 28 mai 2024.

Tout savoir ou presque sur le climat ! Conférence Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest Finistère

« Le climat change ? Mais il a toujours changé !

« De toute façon, l’être humain s’est toujours adapté et s’adaptera encore ! »

Qui n’a jamais entendu ou lu ces idées reçues ? Alors que la réalité du changement climatique devient de plus en plus tangible, alors que pour les climatologues, la responsabilité humaine ne fait plus aucun doute, les climatosceptiques s’engouffrent dans la moindre formulation imprécise ou la moindre contradiction apparente et continuent à faire circuler des informations erronées, relayées jusqu’à plus soif sur les réseaux sociaux.

Acteur majeur de la recherche sur le climat en France, le CNRS considère que lutter contre cette désinformation fait partie de ces missions. Il a choisi de travailler avec le bloggeur BonPote et la graphiste Claire Marc autour d’une bande dessinée, qui permet d’aborder simplement des concepts qui le sont moins.

En présence de

– Claire Marc, Médiatrice scientifique et graphiste chez Méduse Communication.

Info pratique

– Traduit en Langue des Signes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-28 20:30:00

fin : 2024-05-28

Port de Plaisance du Moulin Blanc Océanopolis

Brest 29200 Finistère Bretagne

