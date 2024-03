A la découverte du vin Café culturel Lagardelle-sur-Lèze, jeudi 28 mars 2024.

A la découverte du vin Proposé par le café culturel de Lagardelle-sur-Lèze Jeudi 28 mars, 20h30 Café culturel Gratuit

Venez tester votre odorat et découvrir les arômes du vin autour du jeu « Le nez du vin ». Celui-ci sera suivi, comme il se doit, par un temps de dégustation et d’échange autour des crus du domaine Ribonnet. Ce moment convivial et ludique sera animé par Simon GERBER viticulteur du domaine.

Café culturel Place de Verdun 31870 Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie 06 64 29 48 98 http://lagardellesurleze.fr