Visite guidée Périgueux – Renaissance Société et Architecture 9 Bis Place du Coderc Périgueux, 19 janvier 2024, Périgueux.

Périgueux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 14:00:00

fin : 2024-01-19

Partez à la découverte de la Renaissance dans le centre-ville historique de Périgueux ! L’histoire des bâtiments et leur architecture témoignent de l’apogée de la ville à cette époque. Nombre d’hôtels gardent la trace des remaniements des façades par les familles aisées périgourdines.

Cette richesse se laisse apprécier à travers les portes sculptées ou les somptueux escaliers un peu cachés. Au-delà de ces façades, la visite permet d’en apprendre plus sur Périgueux et la société durant cette courte période Renaissance..

9 Bis Place du Coderc Office de tourisme Destination Périgueux

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



