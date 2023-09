Atelier du Musée Villa Montebello – Visite-Atelier pour adultes 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer, 14 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Venez passer un moment agréable en toute convivialité, autour de la découverte des collections permanentes ou d’une exposition temporaire au Musée Villa Montebello.

Ce temps sera suivi, en atelier, par la pratique d’une technique artistique en lien (dessin, peinture, modelage, etc…).

Un moment de détente à vivre pour soi-même.

14 OCTOBRE 2023

Visite-atelier/exposition temporaire: James Rassiat: « Synthèse rythmique »

Scènes de plage

Dessin, peinture

18 NOVEMBRE 2023

Visite-atelier/collection permanente

Pêche et mode des bains de mer à Trouville

Détails d’œuvres : dessin-croquis

16 DÉCEMBRE 2023

Noël à Trouville…

Réalisation de cartes de voeux.

Dessin, encres, tampons, collage…

20 JANVIER 2024

Création d’une sculpture sur pierre à savon

3 FÉVRIER 2024

Un Hiver blanc.

Techniques mixtes

16 MARS 2024

Visite-atelier/collection permanente

Printanier : empreintes végétales

Utilisation de la presse à gravure, impression sur papier

6 AVRIL 2024

Visite-atelier/exposition temporaire : Augustin Rouart (dans le cadre de Normandie impressionniste)

Nature morte (fleurs, fruits…)

Dessin, papiers collés, peinture acrylique

25 MAI 2024

Visite-atelier autour des collections permanentes

Une élégante à Trouville.

Modelage, argile

22 JUIN 2024

visite-atelier autour des collections permanentes

Rire aux bains de mer

Gravure à la pointe sèche

RÉSERVATIONS & INFORMATIONS

– Tél. : 02 31 88 16 26

– Mail : anne.joseph@trouvilesurmer.fr

TARIFS :

– Trouvillais : 3.50€ / atelier / pers. (27 euros les 10 séances)

– Non trouvillais : 7€ / atelier / pers. (54 euros les 10 séances).

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

64 Rue Général Leclerc Musée Villa Montebello

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Come and spend a pleasant, convivial moment discovering the permanent collections or a temporary exhibition at the Muse?e Villa Montebello.

This time will be followed, in a workshop, by the practice of a related artistic technique (drawing, painting, modeling, etc…).

A relaxing moment to experience for yourself.

oCTOBER 14, 2023

Visit-workshop/temporary exhibition: James Rassiat: « Synthèse rythmique » (Rhythmic synthesis)

Beach scenes

Drawing, painting

nOVEMBER 18, 2023

Workshop visit/permanent collection

Fishing and sea-bathing fashions in Trouville

Details of works : drawing-sketch

dECEMBER 16, 2023

Christmas in Trouville?

Creation of greeting cards.

Drawing, inks, stamps, collage…

jANUARY 2024

Creation of a soapstone sculpture

fEBRUARY 3, 2024

A white winter.

Mixed media

mARCH 16, 2024

Studio visit/permanent collection

Springtime: plant prints

Use of the etching press, printing on paper

aPRIL 6, 2024

Workshop visit/temporary exhibition: Augustin Rouart (as part of Normandie impressionniste)

Still life (flowers, fruit?)

Drawing, paper collage, acrylic paint

mAY 25, 2024

Workshop tour of the permanent collections

An elegant woman in Trouville.

Modeling, clay

jUNE 22, 2024

visit-workshop around the permanent collections

Laughing at the sea

Drypoint engraving

RESERVATIONS & INFORMATION

– Tel.: 02 31 88 16 26

– Mail: anne.joseph@trouvilesurmer.fr

RATES :

– Trouvillais : 3.50? / workshop / person (27 euros for 10 sessions)

– Non-Trouvillais : 7? / workshop / person (54 euros for 10 sessions)

Venga a pasar un momento agradable y cordial descubriendo las colecciones permanentes o una exposición temporal del Museo Villa Montebello.

Este momento irá seguido de un taller de una técnica artística relacionada (dibujo, pintura, modelado, etc.).

Un momento de relajación para usted.

14 DE OCTUBRE DE 2023

Visita taller/exposición temporal: James Rassiat: « Synthèse rythmique » (Síntesis rítmica)

Escenas de playa

Dibujo, pintura

18 DE NOVIEMBRE DE 2023

Visita taller/colección permanente

Modas de pesca y baños de mar en Trouville

Detalles de las obras: dibujo-boceto

16 DE DICIEMBRE DE 2023

¿Navidad en Trouville?

Creación de tarjetas de felicitación.

Dibujo, tintas, sellos, collage…

20 DE ENERO DE 2024

Creación de una escultura en esteatita

3 DE FEBRERO DE 2024

Un invierno blanco

Técnica mixta

16 DE MARZO DE 2024

Visita al estudio/colección permanente

Printanier: impresiones vegetales

Utilización del tórculo, impresión sobre papel

6 DE ABRIL DE 2024

Visita taller/exposición temporal: Augustin Rouart (en el marco de Normandie Impressioniste)

Naturaleza muerta (flores, frutas…)

Dibujo, collage de papel, pintura acrílica

25 MAYO 2024

Visita taller de las colecciones permanentes

Una mujer elegante en Trouville

Modelado, arcilla

22 DE JUNIO DE 2024

visita-taller de las colecciones permanentes

Risas en los baños de mar

Grabado en punta seca

RESERVAS E INFORMACIÓN

– Teléfono: 02 31 88 16 26

– Correo electrónico: anne.joseph@trouvilesurmer.fr

TARIFAS :

– Trouvillais: 3,50 euros / taller / persona (27 euros por 10 sesiones)

– No trouvillais: 7 euros / taller / persona (54 euros por 10 sesiones)

Verbringen Sie einen angenehmen Moment in geselliger Runde, um die Dauerausstellung oder eine Sonderausstellung im Muse?e Villa Montebello zu entdecken.

Im Anschluss daran können Sie sich in einem Workshop mit einer verwandten künstlerischen Technik beschäftigen (Zeichnen, Malen, Modellieren usw.).

Ein Moment der Entspannung, den man für sich selbst erleben kann.

14. OKTOBER 2023

Besuch des Workshops/der Sonderausstellung: James Rassiat: « Rhythmische Synthese »

Szenen vom Strand

Zeichnen, Malen

18. NOVEMBER 2023

Besuch eines Ateliers/permanente Sammlung

Fischfang und Bademode in Trouville

Werkdetails: Zeichnung-Skizze

16. DEZEMBER 2023

Weihnachten in Trouville?

Herstellung von Weihnachtskarten.

Zeichnung, Tinte, Stempel, Collage…

20. JANUAR 2024

Schaffung einer Skulptur auf Seifenstein

3. FEBRUAR 2024

Ein weißer Winter.

Gemischte Techniken

16. MÄRZ 2024

Atelierbesuch/permanente Sammlung

Frühlingshaft: Abdrücke von Pflanzen

Verwendung der Radierpresse, Druck auf Papier

6. APRIL 2024

Besuch eines Workshops/einer Sonderausstellung: Augustin Rouart (im Rahmen von Normandie impressionniste)

Stillleben (Blumen, Früchte?)

Zeichnung, geklebtes Papier, Acrylfarbe

25. MAI 2024

Besuch und Workshop zu den ständigen Sammlungen

Eine Elegante in Trouville.

Modellieren, Ton

22. JUNI 2024

besuch eines Workshops zu den ständigen Sammlungen

Lachen in den Seebädern

Kaltnadelradierung

RESERVIERUNGEN & INFORMATIONEN

– Tel.: 02 31 88 16 26

– Mail: anne.joseph@trouvilesurmer.fr

PREISE:

– Einwohner von Trouvillais: 3,50 Euro / Workshop / Pers. (27 Euro für 10 Sitzungen)

– Nicht-Frankfurter: 7 € / Workshop / Pers. (54 € für 10 Sitzungen)

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité