Visite de la Ferme Saint Vaast dans le cadre de Lin’croyable semaine Garcelles-Secqueville Le Castelet, mardi 21 mai 2024.

Visite de la Ferme Saint Vaast dans le cadre de Lin’croyable semaine Garcelles-Secqueville Le Castelet Calvados

A l’occasion de Lin’croyable semaine, Mathilde et Benoît, producteurs de lin depuis plusieurs générations, vous accueillent à la ferme Saint-Vaast pour partager avec vous leur passion pour cette culture si spécifique.

Vous découvrirez le lin sous toutes ses facettes et ses 7 cultures vous seront dévoilées. Mathilde vous présentera aussi le lin dans l’histoire, sa culture, sa transformation et vous surprendra par les étonnantes applications techniques de cette fibre méconnue.

Après le visionnage de deux films, vous partirez à la découverte de la ferme et du matériel agricole dont la technologie est en constante évolution.

A l’issue de cette visite, vous comprendrez pourquoi la Normandie est la première région productrice de lin fibre au monde.

Lin’croyable semaine, c’est un programme de visites autour de la filière lin. Fermes, usines, manufactures, coopératives vous ouvrent leurs portes. Découvrez l’ensemble des manifestations sur le site internet de l’événement et réservez en ligne !

Réservation obligatoire sur notre site internet ou aux comptoirs de l’Office de Tourisme de Caen la Mer. Aucune place ne pourra être achetée sur place le jour de la visite.

A l’occasion de Lin’croyable semaine, Mathilde et Benoît, producteurs de lin depuis plusieurs générations, vous accueillent à la ferme Saint-Vaast pour partager avec vous leur passion pour cette culture si spécifique.

Vous découvrirez le lin sous toutes ses facettes et ses 7 cultures vous seront dévoilées. Mathilde vous présentera aussi le lin dans l’histoire, sa culture, sa transformation et vous surprendra par les étonnantes applications techniques de cette fibre méconnue.

Après le visionnage de deux films, vous partirez à la découverte de la ferme et du matériel agricole dont la technologie est en constante évolution.

A l’issue de cette visite, vous comprendrez pourquoi la Normandie est la première région productrice de lin fibre au monde.

Lin’croyable semaine, c’est un programme de visites autour de la filière lin. Fermes, usines, manufactures, coopératives vous ouvrent leurs portes. Découvrez l’ensemble des manifestations sur le site internet de l’événement et réservez en ligne !

Réservation obligatoire sur notre site internet ou aux comptoirs de l’Office de Tourisme de Caen la Mer. Aucune place ne pourra être achetée sur place le jour de la visite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21 10:00:00

fin : 2024-05-21 12:00:00

Garcelles-Secqueville 9 rue Saint Gerbold

Le Castelet 14540 Calvados Normandie info@caenlamer-tourisme.fr

L’événement Visite de la Ferme Saint Vaast dans le cadre de Lin’croyable semaine Le Castelet a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Caen la Mer