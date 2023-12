La Mémoire bafouée à Vire Normandie 1 Rue des Halles Vire Normandie, 22 mai 2024, Vire Normandie.

Vire Normandie Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 18:00:00

fin : 2024-05-22

Récit d’une exilée politique chilienne de deuxième génération, La Mémoire bafouée opère un incessant va-et-vient entre la mémoire personnelle et la mémoire historique.

Un témoignage à la croisée des langages artistiques, du théâtre, de la vidéo et de la musique, avec la présence sur scène d’un musicien à l’électro-violoncelle.

Dès 15 ans..

1 Rue des Halles

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



