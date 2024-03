Visite de l’usine de teillage et de peignage de Bourguébus Bourguébus, jeudi 23 mai 2024.

Visite de l’usine de teillage et de peignage de Bourguébus Bourguébus Calvados

Dans le cadre de Lin’croyable semaine, l’usine de teillage et de peignage Vandecandelaere propose une visite à la découverte du lin et de sa transformation.

La société se tourne aujourd’hui vers le développement durable et les biotechniques. Consciente du caractère écologique et technique de cette fibre, celle-ci s’investit dans un projet: trouver de nouvelles applications pour la fibre de lin dans le domaine des écomatériaux et des matériaux composites.

Votre guide vous présentera la filière lin dans son ensemble puis lors de la visite de l’usine de teillage de Bourguébus, vous découvrirez les techniques de teillage, de peignage ainsi que la manière dont est fabriquer les tissus techniques.

Lin’croyable semaine, c’est un programme de visites autour de la filière lin. Fermes, usines, manufactures, coopératives vous ouvrent leurs portes. Découvrez l’ensemble des manifestations sur le site internet de l’événement et réservez en ligne !

Réservation obligatoire sur notre site internet ou aux comptoirs de l’Office de Tourisme de Caen la Mer. Aucune place ne pourra être achetée sur place le jour de la visite.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 14:30:00

fin : 2024-05-23 15:30:00

5 rue de l’église

Bourguébus 14540 Calvados Normandie info@caenlamer-tourisme.fr

