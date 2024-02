Les mondes engloutis du Cap Romain Esplanade Nan Red, 14990 BERNIERES-SUR-MER (aire de pique-nique avenue du Littoral) Saint-Aubin-sur-Mer, mercredi 17 juillet 2024.

Les mondes engloutis du Cap Romain Esplanade Nan Red, 14990 BERNIERES-SUR-MER (aire de pique-nique avenue du Littoral) Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Découverte des réserves naturelles à travers l’exemple du Cap Romain. Ce site géologique a la particularité d’être situé en front de mer et de montrer des espèces marines actuelles et fossiles, notamment de remarquables colonies d’éponges jurassiques. (1km/1h30) Niveau 1

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 15:00:00

fin : 2024-07-17 16:30:00

Esplanade Nan Red, 14990 BERNIERES-SUR-MER (aire de pique-nique avenue du Littoral) Digue Favreau

Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie

