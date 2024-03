Festival « Danse de tous les Sens » Danse de travers et musiques à fuir Forum Théatre de Falaise Falaise, jeudi 23 mai 2024.

Concert de danse en hommage à Erik Satie

Dominique Brun réinterprète les œuvres du passé pour inventer la création d’aujourd’hui. Dans cette pièce, elle s’appuie sur les compositions musicales d’Érik Satie, figure de modernité, et plus particulièrement celles qu’il a composées pour la danse. Les deux pianistes dialoguent, complices, avec les quatre danseur·euse·s et le public, enchainant plusieurs pièces courtes qui marient archives et réinterprétations.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 20:30:00

fin : 2024-05-23

Forum Théatre de Falaise Boulevard de la Libération

Falaise 14700 Calvados Normandie billeterie@chorege-cdcn.com

