Festival « Danse de tous les Sens » Push | Deborah Lennie Falaise, jeudi 23 mai 2024.

Festival « Danse de tous les Sens » Push | Deborah Lennie Falaise Calvados

Dans quelle langue ces corps nous parlent ?

Librement inspirée d’extraits de Tender Buttons de la poétesse féministe Gertrude Stein, la pièce explore les limites de la désarticulation du corps dans sa rencontre au plateau avec les sons, l’espace et la voix.

Le spectacle, en français, anglais et norvégien, joue de la façon dont ces langues se juxtaposent, interagissent dans leur musicalité, comme un tableau qui bougerait, un récit en kaléidoscope.

Dans quelle langue ces corps nous parlent ?

Librement inspirée d’extraits de Tender Buttons de la poétesse féministe Gertrude Stein, la pièce explore les limites de la désarticulation du corps dans sa rencontre au plateau avec les sons, l’espace et la voix.

Le spectacle, en français, anglais et norvégien, joue de la façon dont ces langues se juxtaposent, interagissent dans leur musicalité, comme un tableau qui bougerait, un récit en kaléidoscope. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 19:00:00

fin : 2024-05-23

Rue du Pavillon

Falaise 14700 Calvados Normandie billetterie@chorege-cdcn.com

L’événement Festival « Danse de tous les Sens » Push | Deborah Lennie Falaise a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Falaise Suisse Normande