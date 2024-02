Les rendez-vous Friendciscaines Le futur, c’était mieux avant Les Franciscaines Deauville Deauville, mardi 21 mai 2024.

Les rendez-vous Friendciscaines Le futur, c’était mieux avant Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Chaque mardi, les rendez-vous Friendciscaines, imaginés par l’équipe des Franciscaines, sont des moments de rencontre entre amis abonnés, visiteurs, curieux, commissaires, conférenciers, médiateurs. Ouvert et convivial, ce temps de découverte et de partage autour de ce qui rassemble permet d’échanger autour des collections, de la programmation et découvrir les équipements ou encore les coulisses…

Au 19e siècle, l’avènement de l’électricité bouleverse la vie quotidienne ; l’apparition du téléphone, de l’avion et du cinéma ouvre de nouvelles perspectives et suscite un enthousiasme pour un avenir plein de promesses ! Comment les écrivains ont-ils envisagé le futur à partir de cette époque et de ces innovations technologiques ? Départ pour un voyage dans le passé à la découverte des visions du futur dans la littérature, en compagnie de Bérangère Descamps, responsable de la médiation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21 17:00:00

fin : 2024-05-21 18:00:00

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@lesfranciscaines.fr

