Réenchanter le monde – l’intériorité citoyenne, le meilleur de soi au service de tous La Fonderie Hérouville-Saint-Clair, jeudi 23 mai 2024.

Réenchanter le monde – l’intériorité citoyenne, le meilleur de soi au service de tous La Fonderie Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 20:00:00

fin : 2024-05-23 22:00:00

Notre monde ne s’est pas désenchanté tout seul.

Nous nous sommes fait violence depuis longtemps en négligeant notre nature intime, notre sensibilité, notre intuition, nos besoins de tendresse, douceur et fantaisie, ainsi que notre élan de vie propre.

Cette brutalité intérieure s’est répercutée à l’extérieur dans notre rapport aux autres, particulièrement aux femmes et aux enfants, à la féminité, à la nature et au Temps.

En courant trop vite, de choses à faire en choses à faire, nous nous laissons chosifier et contribuons à créer un monde chosifiant ; et nous en oublions d’être.

Devant ce nouveau paradigme, nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience que le changement intérieur personnel est la clé du changement extérieur communautaire. Aujourd’hui, l’intériorité est citoyenne car le développement psycho-spirituel profond est la clé du développement social durable

La Fonderie 1, avenue du Haut Crépon

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie Christine@comturquoise.fr



L’événement Réenchanter le monde – l’intériorité citoyenne, le meilleur de soi au service de tous Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Caen la Mer