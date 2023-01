59ème Fête des Amoureux Saint-Valentin Saint-Valentin OT Champs d'Amour Saint-Valentin Catégories d’Évènement: Indre

2023-02-12 – 2023-02-14

Indre Saint-Valentin Blotti au cœur de la Champagne Berrichonne, Saint-Valentin est l’unique village en France à porter le nom du patron des amoureux. Cette année encore, fidèles à la tradition, de nombreux couples viendront recevoir la bénédiction de leur Saint protecteur.

Un riche programme a été concocté pour 2023 : marché artisanal et gourmand, remise de diplômes aux amoureux, bureau de poste temporaire avec vente de timbres à oblitération exclusive à date, boutique souvenirs, messe le dimanche matin, jeu « Promenade des amoureux », etc. Venez célébrer la 59ème Fête des Amoureux dans le village de Saint-Valentin en Berry ! info@village-saint-valentin.com +33 2 54 21 22 11 http://www.village-saint-valentin.com/ OT CHAMPS DAMOUR

