Début : 2024-03-29 20:30:00

Rendez-vous à la Cité de la Musique de Marseille vendredi 29 mars avec Benjamin Melia..

Il ne s’agira pas d’un florilège, même s’il y est question de végétaux et de biologie du quotidien, mais laissons parler notre tambourinaire averti, qui présente mieux que quiconque ce qu’il connaît comme personne : « Je souhaite vous faire entendre les airs dont je suis fait ; les airs qui m’accompagnent depuis toujours ; ceux qui refleurissent quand les vents sont favorables. Entre le respect des styles de répertoire et mon idée de la tradition, je me suis joyeusement frayé un chemin pour y déposer ma sensibilité artistique, les influences qui ont marqué mon parcours et mes aspirations les plus secrètes. L’intimité du solo m’a ramené à la boulangerie familiale de mon enfance, dont l’arrière-boutique fut mon lieu matriciel. Un lieu d’où, filtré par le bruit du commerce et l’agitation de la rue, le son du fifre et du tambourin viendra me cueillir, probablement un jour de Bravade… »



Benjamin Melia : fifres ; galoubets – tambourin à cordes (ou renaissance) ; pirulas doubles (flûtes polyphoniques en cannes) ; chalamelle (instrument à anche simple) ; boite à bourdon – percussions végétales – crotales – grelots.

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



