4 femmes puissantes : Kim Dee + Mozzaïka + Folie Douce + La Mana Café La Pêche Montreuil, vendredi 8 mars 2024.

4 femmes puissantes : Kim Dee + Mozzaïka + Folie Douce + La Mana Le Café la Pêche accompagne 4 femmes artistes qui partagent un univers musical hybride teinté de hip hop que ce soit dans la musique ou dans l’écriture des textes. 8 et 9 mars Café La Pêche 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-09T00:00:00+01:00 – 2024-03-09T02:00:00+01:00

Folie Douce (Chanteuse – Rappeuse – Educatrice)

Folie Douce s’est construit en marchant dans les rues de sa ville, Montreuil. Rappeuse qui chante, ou chanteuse qui rappe, elle exprime révolte et colère à travers le hip hop et partage l’amour et la foi dans son prochain grâce à la soul music. Mi-artiste, mi-éducatrice, Folie est profondément animée par une envie de partage et de transmission de ce qui l’anime.

Mozzaika (Chanteuse – Rappeuse – Danseuse Actrice – Metteuse en scène – Vidéaste)

Fille de France et d’Algérie, Mozzaika est une citoyenne du monde. Artiste engagée, elle s’est produite, en tant que chanteuse, danseuse, chorégraphe ou réalisatrice dans le monde (UK, France, Europe, Algérie, Éthiopie, Inde, Brésil…) cherchant à créer du dialogue entre les humains à travers les arts et les cultures.

La Mana (Chanteuse – Rappeuse – Danseuse – Compositrice)

D’origine mexicaine, La Mana revisite les mythes aztèques à l’aune de ses rêves pour invoquer la puissance des femmes sacrées. Dans son interprétation, elle mêle lamentations et chants mystiques au rap et au reggaeton, tandis que son univers musical fusionne. La Mana est lauréate du dispositif WomenBeats 2023.

Kim Dee (Violoncelliste – Chanteuse – Compositrice)

Femme afro et séfarade, Kim Dee a reçu la musique en héritage, à l’adolescence, au détour d’enregistrements dans le home studio familial. Culturellement hybride et multi-instrumentiste, son univers musical parcourt aujourd’hui la culture musicale africaine américaine depuis le blues jusqu’au hip-hop.

Café La Pêche 16 rue Pépin 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

