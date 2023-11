La Jam Jam Jazz d’Aix 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La Jam Jam Jazz c’est une séance d’improvisation musicale, basée uniquement sur des standards de Jazz, au 3C Café Culturel Citoyen à Aix-en-Provence. Pilotée par Cathy..

2024-01-17 19:00:00 fin : 2024-01-17 22:00:00. .

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jam Jam Jazz is a musical improvisation session, based exclusively on jazz standards, at 3C Café Culturel Citoyen in Aix-en-Provence. Led by Cathy.

La Jazz Jam es una sesión de improvisación musical, basada únicamente en estándares de jazz, en el 3C Café Culturel Citoyen de Aix-en-Provence. Dirigida por Cathy.

Die Jam Jam Jazz ist eine musikalische Improvisationssitzung, die ausschließlich auf Jazzstandards basiert und im 3C Café Culturel Citoyen in Aix-en-Provence stattfindet. Die Veranstaltung wird von Cathy geleitet.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence