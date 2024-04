Grande fête du Muguet Quartiers de Bel Air Salon-de-Provence, mardi 30 avril 2024.

Grande fête du Muguet Quartiers de Bel Air Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Du 30 avril au 9 mai, le quartier de Bel Air devient le temps d’une semaine un haut lieu de fête !

Soirée bodega, bal musette, concerts, toro piscine, repas conviviaux au restaurant Le Bel Air, tournoi de football et concours de pétanque sont au programme du 35ème anniversaire de ces festivités. En famille et entre amis, la Grande fête du Muguet est l’occasion de partager des moments de partage et de convivialité, avec une touche sportive ! Avis aux boulistes, cette année est inauguré le Challenge Nicolas Isnard, un concours de pétanque triplette à la mêlée.



– Mardi 30 avril

18h, inauguration de la Maison intergénérationnelle

19h, repas cochon au four

21h concert de l’orchestre Almeras offert par la Ville de Salon-de-Provence



– Mercredi 1er mai Tournoi de foot U10 Danièle Pécout

12h, repas aïoli et bal musette

14h30 Challenge Nicolas Isnard, le concours de pétanque



– Vendredi 3 mai

19h, repas moules/frites animé par un DJ



– Samedi 4 mai

12h, paella géante

14h30, Challenge Nicolas Isnard

19h, soirée année 80



– Dimanche 5 mai

de 8h à 12h, marché paysan

12h, repas gardianne de taureau et bal musette

14h30, Challenge Nicolas Isnard

17h, loto des agriculteurs et des commerçants de Bel Air



– Mardi 7 mai

12h, repas encornets farcis et bal musette

19h, soirée Bodega



– Mercredi 8 mai

12h, repas pieds paquet et bal musette

16h, toro piscine

19h, soirée Bodega



– Jeudi 9 mai

10h30, concours de belote contrée du Bar de Bel Air

12h, repas jambon braisé .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30

fin : 2024-05-09

Quartiers de Bel Air Avenue Jacques Chabans Delmas

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

