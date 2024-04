Karatoké Rue Paul Faraud Plan-d’Orgon, mardi 30 avril 2024.

Karatoké Rue Paul Faraud Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Karatoké au Centre Paul Faraud.

Karatoké blind test, karaoké, medley.

Il faudrait être toqué pour ne pas y participer.



Réservation auprès d’Ambiance Maison et Jardin, et Le Bar des Arènes.



Buvette et restauration sur place. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 19:00:00

fin : 2024-04-30

Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud

Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Karatoké Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence