Concert et Lecture Bob Passion Place Porte Coucou Salon-de-Provence, mardi 30 avril 2024.

Soirée spéciale Rock, Lecture et musique à l’occasion de la sortie de son deuxième roman !

Figure légendaire de scène culturelle marseillaise, photographe, écrivain, organisateur d’évènements, de théâtre de rue, et grand voyageur rock and roll, Bob Passion présentera son livre suivi d’un concert à son image. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 20:00:00

fin : 2024-04-30

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur leportailcoucou13@gmail.com

