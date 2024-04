Atelier Enluminure et calligraphie à l’Abbaye de Montmajour Route De Fontvieille Arles, mardi 30 avril 2024.

L’abbaye de Montmajour invite les familles à venir s’initier à la calligraphie et l’enluminure. Venez découvrir cet art ancestrale pratiqué par les moines de l’abbaye pour copier la bible.Enfants

Les ateliers seront animées par Anne Desmoutier, animatrice en enluminure et calligraphie. 4 4 EUR.

Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur abbaye-de-montmajour@monuments-nationaux.fr

