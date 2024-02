Boumboum.net Cie La Panthère Noire Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement, mardi 30 avril 2024.

Rendez-vous à l’Espace musical Hypérion le 30 avril avec le spectcale jeune public « Boumboum.net ».Enfants

Spectacle musical et burlesque spécialement adapté et conçu pour les enfants. Un show plein d’humour, piquant et rythmé, dédié au jeune public.



Mettant en scène une masterclass de batterie avec le futur célèbre Bastien Blanchard. Ceux qui le suivent sur les réseaux sortiront du lot. Mais une seule élève se présente et tout dérape car il n’aurait pas dû rejeter Caroline sous prétexte que c’était une fille !



Représentation « humorythmique » débordant d’une énergie communicative, ce véritable show musical ne ressemble à aucun autre. Mise en scène soignée et rythme calé au millimètre.



Comédie musicale par la Cie de la Panthère Noire

De 8 à 12 ans .

Début : 2024-04-30 14:30:00

fin : 2024-04-30

Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

