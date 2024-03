La Citadelle opening de la saison 2024 ! La Citadelle Marseille 7e Arrondissement, mardi 30 avril 2024.

La Citadelle opening de la saison 2024 ! La Citadelle Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Opening de la saison de la Citadelle

Guts, virtuose des platines, maître de l’electro-funk, et Djeuhdjoah & Lieutenant Nicholson, duo connu pour leur fusion unique de hip-hop et soul enflammeront la Citadelle pour l’opening de saison 2024 de Borderline le 30 avril 2024 !



On a hâte et on est ravis d’ouvrir la saison sous les meilleurs auspices ! 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 18:00:00

fin : 2024-04-30 23:30:00

La Citadelle 1 Bd Charles Livon

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement La Citadelle opening de la saison 2024 ! Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-14 par Ville de Marseille