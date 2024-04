Les rendez-vous du Parc des Alpilles « Chaque goutte ‘ » Olis dis Aupiho Aureille, mardi 30 avril 2024.

Les rendez-vous du Parc des Alpilles « Chaque goutte ‘ » Olis dis Aupiho Aureille Bouches-du-Rhône

Visite découverte Chaque goutte « conte »

Dans l’univers d’Oli dis Opiho, entre oliviers et lavandes, Françoise et Jean-Marc accueillent petits et grands pour un voyage de l’Antiquité à nos jours au fil d’une goutte d’eau… à utiliser avec parcimonie! Enfants accompagnés à partir de 6 ans. En collaboration avec l’association E4. .

Début : 2024-04-30 09:30:00

fin : 2024-04-30 12:30:00

Olis dis Aupiho Chemin du pas de Clavel

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur