Soirée Swing Prohibition Jouques Bouches-du-Rhône

Plongez dans l’ambiance de la Prohibition avec notre soirée spéciale: concert de jazz, bières artisanales, food truck et initiation à la danse swing et charleston. Un rendez-vous unique où le passé rencontre la modernité.

» Nous sommes ravis de vous annoncer une soirée exceptionnelle au Domaine de la Chapelle Saint Bacchi le mardi 30 avril de 18h à 00h!

Replongez dans l’époque fascinante de la prohibition lors d’une soirée immersive où les cocktails clandestins et l’ambiance des années 1920 règneront en maîtres. ✨

Joignez-vous à nous pour une soirée inoubliable avec l’association Aixtraswing , qui proposera une exhibition de danse Charleston en couple ainsi qu’une initiation en solo pour tous les amateurs de danse !

Et pour couronner le tout, vibrez au rythme du jazz avec un concert live qui vous transportera dans l’ambiance des années folles.

De plus, régalez-vous avec les délicieux burgers du food truck Dad’s Burger qui concoctera des burgers spéciaux pour l’occasion !

Et pour finir délectez-vous avec notre bar à cocktails proposant une sélection de breuvages de l’époque, y compris des cocktails à base de bière, du vins du domaine, ainsi que des options sans alcool pour tous les goûts.



Et pour couronner le tout, participez à notre jeu concours spécial !!

Enfilez votre plus belle tenue des années 20 et tentez de gagner un pack de 7 bières de votre choix !!

Le participant au costume le plus remarquable repartira avec le prix !



On à hâte de vous voir !

Cheers !! 15 15 EUR.

Début : 2024-04-30 18:00:00

fin : 2024-04-30 00:00:00

Domaine Chapelle de Saint Bacchi

Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur labrasserieinterdite@gmail.com

