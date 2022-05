21e Congrès national des acteurs privés du Grand Age Palais des Festivals et des Congrès de Cannes Cannes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Pour le 21e Congrès national des acteurs privés du Grand Age, le SYNERPA vous donne rendez-vous les **2 et 3 juin 2022 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.** L’accompagnement du Grand Âge est au cœur de l’actualité et des débats. Les attentes de nos concitoyens dans l’accompagnement de leurs proches âgés sont fortes et les propositions des professionnels du Grand Âge pour les satisfaire doivent l’être également. **Au programme :** 2 jours d’échanges et de débats, une vingtaine d’intervenants, élus, décideurs, économistes, journalistes, experts, philosophe pour aborder, devant plus de 600 professionnel(le)s du grand âge tous les sujets brûlants qui font l’actualité du secteur du Grand Age. Cela rend d’autant plus nécessaire de nous retrouver entre acteurs du secteur pour échanger sur les nécessaires mutations à opérer. Nous vous donnons donc rendez-vous les 2 et 3 juin 2022 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour notre congrès annuel.

