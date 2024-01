À VOUS DE JOUER ! PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY Cannes, dimanche 23 juin 2024.

À VOUS DE JOUER !CONCERT PARTICIPATIFBenjamin Levy directionVous rêvez de jouer avec des musiciens professionnels ? Ce concert participatif est fait pour vous ! Le principe est simple : musicien amateur ou débutant, petit ou grand, venez au Théâtre Debussy accompagné de votre instrument et jouez de votre siège avec l’Orchestre national de Cannes sous la direction de Benjamin Levy. Vous ne jouez pas d’un instrument ? Pas de panique, installez-vous confortablement et vivez une expérience musicale extraordinaire à 360° ! Depuis la salle, les musiciens seront invités à interpréter « Les Sauvages » de Rameau, « La Farandole », extrait de la Suite d’orchestre n°2 de L’Arlésienne de Bizet et enfin Pomp and Circumstance d’Elgar avec l’Orchestre. Les partitions seront à télécharger sur le site de l’Orchestre national de Cannes au printemps. Avis à tous les passionnés, c’est à VOUS de jouer ! Durée : environ 1h

Tarif : 5.00 – 5.00 euros.

Début : 2024-06-23 à 17:00

PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY ESPLANADE GEORGES POMPIDOU 06400 Cannes 06