THE KID – CHARLIE CHAPLIN PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY Cannes, mardi 30 juillet 2024.

The Kid de Charlie Chaplin et ses séquences inscrites dans l’imaginaire collectif depuis maintenant un siècle seront projetées au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Agrémentées de la bande originale que l’Orchestre de Cannes fera revivre à la veille des fêtes de fin d’année.Offrez-vous une soirée en famille et (re)plongez-vous dans l’univers tragi-comique de cet immense chef d’œuvre du cinéma muet.Le ton du film est établi par le premier carton : « Un film avec un sourire… et peut être aussi, une larme », tandis qu’un autre annonce l’histoire « La femme dont le péché est d’être mère ».Une femme miséreuse abandonne son nourrisson dans une voiture luxueuse demandant à la personne qui le trouvera de prendre soin de cet enfant. Mais l’auto est volée par deux voyous qui s’en séparent quelques rues plus loin. Charlot, un pauvre vitrier passant par là, découvre le bébé, tente de se débarrasser de cette nouvelle responsabilité non désirée, mais s’attache à lui. Il n’est pas au bout de ses peines…En 1971, soit 50 ans après la sortie du film, Charlie Chaplin conçoit la partition du Kid qui couvre l’entière durée du film. Chaplin s’associe à des compositeurs pour l’orchestration de ses idées mélodiques. On y croise des clins d’œil au jazz, mais aussi des touches de valse et des incursions dans le cabaret, autant d’ambiances différentes pour coller aux émotions dégagées par les images. Durée : environ 1h10 sans entracte

Tarif : 14.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-07-30 à 21:00

PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY ESPLANADE GEORGES POMPIDOU 06400 Cannes 06