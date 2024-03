AHMED SYLLA PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Cannes, dimanche 8 décembre 2024.

Cher Public, Pour des raisons liées au calendrier du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes et totalement indépendantes de l’humoriste AHMED SYLLA, la représentation du samedi 26 octobre 2024 est reportée au samedi 7 décembre 2024 à 20h30. Les billets pour le spectacle du 26 octobre 2024 sont valables pour la représentation du samedi 7 décembre, sans échange de billet. Nous avons le plaisir de vous informer qu’une représentation supplémentaire du spectacle « Origami » est proposée le dimanche 8 décembre à 18h. Les billets du samedi 26 octobre ne seront pas acceptés sur la représentation du dimanche 8 décembre. Les personnes qui souhaitent changer de date effectueront un échange de billet.AHMED SYLLA ORIGAMI Origami : ou l’art du pliage Je vois nos destins comme des origamis qui se plient à des choix, des joies et des peines, des victoires et des échecs… Pendant plus de 10 ans maintenant, je me suis plié en quatre pour essayer de vous plier en deux. Je me demande quelle forme aurait pris mon origami, mon destin, si je n’avais pas plié bagage de ma ville natale…

Tarif : 16.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-12-08 à 18:00

PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Esplanade Georges Pompidou 06400 Cannes 06