UNE IDEE GENIALE PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY Cannes, samedi 27 avril 2024.

Sa première pièce J’ai envie de toi, lui avait valu en 2020 une nomination pour le Molière du meilleur comédien qui soulignait de belle façon sa talentueuse dualité d’auteur et de comédien. Et pour cette deuxième création, avec José Paul et Agnes Boury a la mise en scène, Sébastien Castro s’est trouvé des complices multicartes qui brillent à interpréter les truculents personnages qu’ils excellent à mettre en scène. Mariés depuis 7 ans, Marion et Arnaud envisagent de s’installer à Paris. Pour donner vie à leur projet, ils rencontrent Cédric, agent immobilier, mais dès la première entrevue un grain de sable vient gripper le début de cette nouvelle aventure : Arnaud est convaincu que Marion a le béguin pour Cédric ! Alors, quand le hasard lui fait rencontrer Thomas, sosie de Cédric, il y voit une parfaite opportunité pour mettre à l’épreuve la fidélité de sa femme.Menée à un train d’enfer, cette comédie trépidante nous emporte, de quiproquos en bons mots, de coups de théâtre en répliques incisives. Véritable condensé de tous les codes et atouts du théâtre de boulevard, la pièce tient du Feydau contemporain survitaminé ! Habilement mise en valeur par une scénographie aux trucages pleins d’inventivité, elle est brillamment servie par des comédiens percutants qui s’ingénient à se multiplier au gré des personnages. Cette idée géniale nous fait voir double et même triple au fil d’une mise en scène qui sait manier avec brio toutes les ficelles de la comédie à succès.Tout public à partir de 10 ans.

Tarif : 15.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:30

PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY ESPLANADE GEORGES POMPIDOU 06400 Cannes 06