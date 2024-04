Cap’Petite Ourse Centre International de Séjour Iles de Lerins – CIS – Cannes, lundi 29 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T08:00:00+02:00 – 2024-04-29T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T08:00:00+02:00 – 2024-05-03T18:00:00+02:00

Sur ce séjour, nous avons fait le choix de proposer des activités scientifiques et techniques, car elles permettent plus facilement d’atteindre nos objectifs pédagogiques, en complément des activités sportives, culturelles et d’expression qui sont également proposées.

Les sciences sont un support privilégié en animation pour développer la curiosité, l’esprit critique, l’envie de comprendre par soi-même en expérimentant, la capacité à faire des choix argumentés et à se remettre en question, ainsi que la confiance en soi en allant au bout d’un projet que l’on croyait utopique au début. Les sciences ne sont donc pas une fin en soi mais un moyen de développer chez les enfants et les jeunes des compétences spécifiques qui leur seront utiles toute leur vie.

Quatre demi-journée seront quotidiennement consacrées aux activités scientifiques et techniques pendant laquelle sera favorisée la réalisation de projets en faisant vivre à chaque groupe de projet (2 à 4 enfants en moyenne) une démarche scientifique basée sur le jeu et l’expérimentation.

La société évolue très rapidement, sur le plan technologique, mais aussi sur le plan socio-économique, et on ne veut pas que les enfants d’aujourd’hui deviennent des adultes résignés qui, face à un problème ou une situation nouvelle, disent « on n’y arrivera pas, on n’y comprend rien, ce n’est pas pour nous, on ne sait pas comment faire… ». Alors que si, étant enfant, il a pu réaliser des projets scientifiques qu’il croyait au début hors de sa portée, en s’appuyant sur une méthodologie précise, en apprenant à surmonter l’échec, en travaillant en équipe, en osant tester des choses nouvelles, en allant chercher l’information, il aura acquis suffisamment de confiance en lui pour aller de l’avant et se dire qu’il faut au moins essayer avant de dire qu’on n’y arrive pas. C’est tout cela que nous souhaitons apporter aux jeunes à travers notre démarche pédagogique basée sur les sciences expérimentales, grâce à des supports motivants comme l’astronomie, la conquête spatiale, la robotique, l’environnement et ses enjeux, le multimédia, les énergies renouvelables, et toutes activités scientifiques en général qui ne nécessitent pas forcément de connaissances scolaires théoriques à la base, mettant chacun sur un même pied d’égalité au départ, car la curiosité, le sens de l’observation, et l’envie d’essayer sont les seules qualités nécessaires pour participer à nos séjours.

Ce séjour permet une initiation aux sciences par l’expérimentation, le travail en équipe, en apprenant de ses erreurs. Ici, on a le droit de se tromper, de réessayer, de rêver à l’impossible, de défendre son point de vue en respectant celui des autres. Alors, que ce soit pour construire une fusée à eau ou un robot, découvrir les astres ou la nature qui nous entoure, la démarche expérimentale sera utilisée dans chaque projet. Au moins trois heures par jour seront consacrées aux activités scientifiques, avec en complément des activités sportives, des jeux, des veillées.

Centre International de Séjour Iles de Lerins – CIS – iles de lérins Cannes Cannes La Batterie Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

sciences astronomie

Planète Sciences Méditerranée