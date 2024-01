FLAMENCO LEGENDS ESPACE MIRAMAR Cannes Catégorie d’Évènement: Cannes FLAMENCO LEGENDS ESPACE MIRAMAR Cannes, 28 avril 2024, Cannes. Spectacle Flamenco avec danseuses et musiciens venues spécialement de Séville en Andalousie !Les artistes comptent parmi les plus captivants de la nouvelle génération actuelle. Pour toute la famille ou entre amis.

Tarif : 20.00 – 48.00 euros.

Début : 2024-04-28 à 15:00 Réservez votre billet ici ESPACE MIRAMAR 65 BOULEVARD DE LA CROISETTE 06400 Cannes 06 Détails Catégorie d’Évènement: Cannes Autres Code postal 06400 Lieu ESPACE MIRAMAR Adresse 65 BOULEVARD DE LA CROISETTE Ville Cannes Departement 06 Lieu Ville ESPACE MIRAMAR Cannes Latitude 43.548544 Longitude 7.028972 latitude longitude 43.548544;7.028972

ESPACE MIRAMAR Cannes 06 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cannes/