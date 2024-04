Le Fort Royal de l’île Ste Marguerite à Cannes Centre International de Séjour Iles de Lerins – CIS – Cannes, samedi 27 avril 2024.

Le Fort Royal de l’île Ste Marguerite à Cannes Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 27 avril – 4 mai Centre International de Séjour Iles de Lerins – CIS – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T12:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-04T00:00:00+02:00 – 2024-05-04T13:30:00+02:00

Le Lieu :

L’île Ste Marguerite est située à 15 minutes de bateau en baie de

Cannes. Le Fort, du XVII ème siècle, est célèbre par la prison du Masque

de Fer. Ce monument historique est aujourd’hui un centre d’animation

et accueille différents groupes, tout au long de l’année.

Le chantier :

Les travaux consistent à rénover, entretenir et

aménager différentes parties du Fort (caladage,

rejointoiement, rénovation intérieure…)

Le mode de vie :

Les jeunes participent à tous les moments de la vie collective : entretien

du lieu de vie, organisation du planning d’activités… Ils font les courses à

Cannes et préparent les repas à l’exception du dîner qui est pris avec le

service de restauration du Fort. Le groupe est hébergé dans des dortoirs

de 6 à 8 lits.

Les activités

Des animations sont organisées par l’équipe

d’animation et/ou le groupe durant le séjour (jeux,

veillées, spectacle) en fonction des envies du

groupe et du budget alloué aux activités.

Centre International de Séjour Iles de Lerins – CIS – iles de lérins Cannes Cannes La Batterie Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.cjpca.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 93 47 89 69 »}, {« type »: « email », « value »: « cjpca@club-internet.fr »}]

Chantiers de jeunes volontariat