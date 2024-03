Enfants-médiateurs Musée des explorations du monde (ex- castre) Cannes, samedi 18 mai 2024.

Enfants-médiateurs Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h30 Musée des explorations du monde (ex- castre)

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

La classe de CM2 de l’école Eugène Vial participe au dispositif national « la classe, l’œuvre ». Celui-ci offre la possibilité aux élèves et à leur enseignant David Armando de se saisir de la richesse des collections orientales du Musée des explorations du monde. A partir de 18h30 et jusqu’à 20h, les élèves deviendront des médiateurs culturels, détenteurs et vecteurs d’un savoir scientifique.

Musée des explorations du monde (ex- castre) Le Suquet, 06400 Cannes Cannes Hautes Vallergues Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 89 82 26 26 http://www.cannes.com quartier pietonnisé

