musique orientale Musée des explorations du monde (ex- castre) Cannes, samedi 18 mai 2024.

musique orientale Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00, 20h00 Musée des explorations du monde (ex- castre) entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

A partir de 19h, les sonorités du oud résonneront au jardin méditerranéen du Musée des explorations du monde. Ihab Ezzeldin, auteur, compositeur et interprète oudiste accompagné de ses élèves et quelques musiciens interprétera des morceaux classiques et des compositions personnelles. En cas de pluie, l’accueil musical aura lieu dans les salles d’exposition.

Musée des explorations du monde (ex- castre) Le Suquet, 06400 Cannes Cannes Hautes Vallergues Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 89 82 26 26 http://www.cannes.com quartier pietonnisé

© Ihab Ezzeldin