Patrick Bruel – Tour 2024 16 Avenue Jean Monnet Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Patrick Bruel – Tour 2024 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 27 novembre 2024, Limoges. Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-27 20:00:00

fin : 2024-11-27 Après avoir réuni plus d’un million de spectateurs lors de sa dernière tournée, Patrick Bruel sera de retour sur scène pour une création exceptionnelle autour de son nouvel album événement “Encore une fois” et de ses chansons emblématiques qui appartiennent désormais à tout le monde. Billetteries : Site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

Après avoir réuni plus d’un million de spectateurs lors de sa dernière tournée, Patrick Bruel sera de retour sur scène pour une création exceptionnelle autour de son nouvel album événement “Encore une fois” et de ses chansons emblématiques qui appartiennent désormais à tout le monde. Billetteries : Site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges.

Après avoir réuni plus d’un million de spectateurs lors de sa dernière tournée, Patrick Bruel sera de retour sur scène pour une création exceptionnelle autour de son nouvel album événement “Encore une fois” et de ses chansons emblématiques qui appartiennent désormais à tout le monde. Billetteries : Site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges. .

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par OT Limoges Métropole Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87100 Lieu 16 Avenue Jean Monnet Adresse 16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville 16 Avenue Jean Monnet Limoges Latitude 45.8623 Longitude 1.2794 latitude longitude 45.8623;1.2794

16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/