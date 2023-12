Vide-greniers Rue de la Poste La Jonchère-Saint-Maurice, 20 mai 2024, La Jonchère-Saint-Maurice.

La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 09:00:00

fin : 2024-05-20 17:00:00

Venez dénicher le ou les objets qui feront votre bonheur en ce joli mois de mai ! Convivialité et bonne ambiance garanties !.

Venez dénicher le ou les objets qui feront votre bonheur en ce joli mois de mai ! Convivialité et bonne ambiance garanties !

Venez dénicher le ou les objets qui feront votre bonheur en ce joli mois de mai ! Convivialité et bonne ambiance garanties !

.

Rue de la Poste

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Monts du Limousin