PATRICK VANHEE QUARTET Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, mardi 21 mai 2024.

Au printemps 2022, le quartet Patrick Vanhée est programmé dans un club de jazz bordelais, le contrebassiste Laurent Vanhée propose d’intégrer deux musiciens qui ne se connaissaient pas, mais avec lesquels nous avions déjà joué. La soirée musicale fut exceptionnelle, et l’idée de renouveler l’expérience a fait son chemin et son aboutissement en studio pour enregistrer quelques plages de cette belle musique West Coast ou jazz cool d’où le nom de l’album.

La mélodie, le contrepoint, les arrangements subtils, les harmonies bebop restent les ingrédients spécifiques le tout imprégné d’un swing vivifiant.

Installé en Limousin depuis 1981, Patrick Vanhée renouvelle ainsi ses expériences musicales une fois de plus, musicien de jazz passionné, il a multiplié ses choix musicaux : direction de big band, membre du big band 87 dans les années 90, expérience en, duo, trio, quartet, quintet.

Au fil des années, ses goûts éclectiques le font naviguer au gré du jazz classique, du bebop, hard bop, la musique brésilienne et maintenant le jazz cool.

Poly-instrumentiste, c’est un amoureux de la guitare classique et brésilienne.

Les musiciens :

Patrick Vanhée, saxophone ténor, clarinette

Laurent Vanhée contrebasse

Yann Pénichou guitare

Franck Jaccard piano

