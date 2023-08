Stabat Mater – La Strada ! 76 Rue des Sagnes Limoges, 22 mai 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 12h30.

Durée 1h.

Rencontre

Autour du concert La Strada, profitez d’une pause en musique !

Trente minutes durant, mettez-vous en appétit en compagnie de l’Orchestre, puis installez-vous dans le foyer pour déjeuner.

Cette édition aura lieu à la Maison des Arts et de la Danse (La MAD).

Réservation obligatoire à l’Opéra, par téléphone ou par mail (en lien)..

2024-05-22 fin : 2024-05-22 . EUR.

76 Rue des Sagnes Maison des Arts et de la Danse

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 12:30 pm.

Duration 1h.

Meeting

Enjoy a musical break around the La Strada concert!

Enjoy a 30-minute musical break in the company of the Orchestra, then sit down to lunch in the foyer.

This edition will take place at the Maison des Arts et de la Danse (La MAD).

Reservations required at the Opéra, by phone or e-mail (link).

A las 12.30 h.

Duración: 1 hora.

Encuentro

¡Disfrute de una pausa musical en torno al concierto de La Strada!

Disfrute de treinta minutos de música con la Orquesta y, a continuación, siéntese a comer en el vestíbulo.

Esta edición tendrá lugar en la Maison des Arts et de la Danse (La MAD).

Las reservas deben realizarse en la Ópera, por teléfono o por correo electrónico (enlace).

Um 12:30 Uhr.

Dauer 1 Stunde.

Treffen

Genießen Sie rund um das Konzert La Strada eine Pause mit Musik!

Lassen Sie sich 30 Minuten lang vom Orchester Appetit machen und nehmen Sie dann im Foyer Platz, um zu Mittag zu essen.

Diese Ausgabe findet im Maison des Arts et de la Danse (MAD) statt.

Reservierungen sind in der Oper, per Telefon oder per E-Mail (Link) erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Limoges Métropole