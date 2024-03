Cinéma « Le Facteur » Limoges Espace Noriac Limoges, mardi 21 mai 2024.

Cinéma « Le Facteur » Limoges Espace Noriac Limoges Haute-Vienne

À 20h30

Durée 1h45

Dans les années 1950, dans un petit village insulaire au large de l’Italie, on recrute un facteur. Mario se présente, trop content d’abandonner la pêche. Il n’a qu’un seul client Pablo Neruda, le célèbre poète chilien, exilé. Chaque jour, Mario lui porte les lettres et les paquets provenant du monde entier. Il est fasciné par sa réputation de poète de l’amour. Mario découvre la poésie et avec son accord, utilise les mots de Neruda pour séduire Béatrice.

Renseignements et réservations sur le site (en lien). 5 5 EUR.

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@dante-limoges.fr

