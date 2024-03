Body Hacking avec Nicolas Desjardins et Barbara Merlette de l’Université Populaire Noblat Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat, mardi 21 mai 2024.

Body Hacking avec Nicolas Desjardins et Barbara Merlette de l’Université Populaire Noblat Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Conférence sur la neurologie posturale, neurothérapie et sciences holistiques de la santé avec Nicolas Desjardins et Barbara Merlette. Ambitieux et passionnés par les dernières innovations en matière de santé, de bien-être et de performances humaines, venez découvrir de nouvelles techniques thérapeutiques innovantes. Nicolas Desjardins, fondateur de l’Académie Neuera, et Barbara, kinésithérapeute reconvertie dans le Body Hacking, partageront avec vous leurs expériences et découvertes exceptionnelles. Vous découvrirez, comment Nicolas Desjardins en est arrivé à mettre au point ces techniques thérapeutiques avant-gardistes. En quoi l’application de concepts de la médecine intégrative peuvent transformer notre approche de la santé et de la performance et des démonstrations en direct de techniques de Body Hacking et des témoignages. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21 20:00:00

fin : 2024-05-21

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine upnsante@foyer-rural-saint-leonard.fr

